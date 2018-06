Rusia 2018: Conoce el estadio donde Perú jugará contra Dinamarca [FOTOS]

El Estadio de Riazor, en La Coruña (España), fue el último escenario que fue testigo de un gol de Perú en una Copa del Mundo. El autor de esa nostálgica conquista fue Guillermo La Rosa en la derrota contra Polonia. No obstante, los peruanos estamos a pocos días de tener la posibilidad, por fin, de gritar otra tanto de la 'bicolor' en una justa mundialista.

Este sábado 16, la selección peruana debutará en Rusia 2018 frente a Dinamarca en el Estadio Mordovia Arena, ubicado en la ciudad de Saransk y en donde suele jugar de local el club Mordovia Saransk. ¿Será ese el lugar donde volveremos a gritar otro gol de la 'blanquirroja' en el máximo evento futbolístico?

Llamado anteriormente Estadio Yubileyniy, el citado recinto deportivo fue remodelado y ampliado en el 2010 con motivo del Mundial, competencia para la que tendrá capacidad para albergar a 45, 000 espectadores.

El Mordovia Arena cuenta con césped de hierba natural y se estima que su remodelación costó alrededor de 267 millones de euros. Una vez culminada la Copa del Mundo, se retirarán las tribunas del tercer arco por lo que el aforo del estadio se reducirá a 30 mil espectadores.

En este moderno escenario, en cuyo alrededor se han construido algunos locales de ocio para crear ambiente en los partidos, se jugarán cuatro encuentros del Mundial: el Perú vs. Dinamarca, el Colombia vs. Senegal, el Irán vs. Portugal y el Panamá vs. Túnez.

Inaugurada el 21 de abril de este año, el Mordovia Arena está situado en el centro de Saransk, una ciudad que se caracteriza por su buen número de cárceles y porque allí, una vez que recibió la ciudadanía rusa en el 2013, fijó su residencia el actor francés Gerard Depardieu.

Saransk, situada a 650 km de Moscú, es la capital de la República de Mordovia y en ella viven poco más de 300 mil habitantes. Suele ser un punto de referencia para actividades culturales y sus pobladores se sienten muy orgullosos de su identidad y costumbres.