Rusia 2018: "Con Corea era una final, pero no lo tomamos de esa manera"

La sorpresiva eliminación de Alemania de Rusia 2018 ha sorprendido al mundo y sobretodo a los hinchas germanos. La derrota por 2-0 a manos de Corea del Sur en la última jornada de la fase de grupos cayó como un baldazo de agua fría a los seleccionados y uno de los más afectados fue Toni Kroos.

"La victoria en el último partido nos dio emoción y fuerza para el encuentro frente a Corea, pero era una final y, por momentos no lo tomamos de esa manera", manifestó Toni Kroos, visiblemente sorprendido y deprimido por la eliminación de Rusia 2018.

El volante de Alemania también analizó el partido contra Corea del Sur y aseguró "la primera parte no fue buena, jugamos bien por momentos, pero no teníamos la sensación de que era una final y que teníamos que marcar. En la segunda mejoramos un poco. Al final sabíamos que Suecia había marcado y que teníamos que arriesgar. Tuvimos ocasiones de marcar, pero no lo hicimos. Ese fue un problema nuestro en este torneo",

