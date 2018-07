Roberto Mosquera: "Perú hizo un Mundial decoroso, pero no es para celebrar tanto"

Roberto Mosquera volvió a ocupar la atención de la prensa y el aficionado peruanos cuando Julio César Uribe volvió a lanzar su nombre como un posible reemplazante de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana.

Hablando de la 'bicolor', y con la sinceridad que lo caracteriza, el actual técnico del Royal Pari de Bolivia la hizo de 'pinchaglobos' al asegurar que lo hecho en Rusia 2018 fue bueno, pero que tampoco es para volvernos locos.

"Hicimos un Mundial decoroso, (pero) tampoco algo como para celebrar tanto como lo he visto. Obviamente cada uno tiene la libertad de hacerlo, pues hace 36 años estuvimos ausentes de un Mundial y eso crea algarabía", expresó Mosquera en Fox Sports Radio.

Y agregó: "Nosotros que estamos en el fútbol tenemos que ser cautos y saber que fue una presentación bastante decorosa, como lo dijo el mismo Ricardo (Gareca). Él cree que se pudo dar más, no terminó tan satisfecho como él pensaba. Si lo dice el técnico hay que avalar".

Los aciertos del 'Tigre'

Para Roberto Mosquera, el aspecto clave que permitió que la selección retomara el rumbo fue cuando Ricardo Gareca impuso la disciplina en el plantel.

"Perú mostró una coherencia en cuanto a la clasificación. La coherencia viene porque el rendimiento del equipo en lo individual y la propuesta colectiva fueron muy parecidas y eso hizo que nosotros nos ilusionáramos. Obviamente que de la ilusión a la realidad hay una distancia, son 36 años que ha costado trabajo regresar, pero el trabajo de Ricardo comenzó a dar sus frutos, no con los resultados, sino cuando se dio cuenta de que las normas de la convivencia de la selección tenían que cambiar y tuvo que volver a sembrar la cultura del esfuerzo, respeto y el profesionalismo", apuntó.

Finalmente, el exentrenador de Sporting Cristal y Alianza Lima aseguró que en nuestro país se brinda mayor apoyo al técnico extranjero que al profesional nacido en estas tierras.

"No solo hay poca tolerancia (hacia el DT nacional), sino que no hay apoyo. Acá no hay un perfil del entrenador de la selección. El técnico peruano no está en ningún bolo. Las oportunidades que se le dieron a los técnicos peruanos no fueron avaladas con el apoyo que sí le dieron a los extranjeros", aseveró.