Ricardo Gareca: "Tengo un porcentaje alto en cuanto a la lista final"

El seleccionador Ricardo Gareca va definiendo lo que será la lista de 23 jugadores que estarán en el próximo Mundial de Rusia 2018 y afirma que tiene un "porcentaje alto" de quiénes serán los elegidos.

Sin embargo, esto no quiere decir que la nómina este cerrada. Para el Tigre es necesario seguir mirando a otros jugadores, por si la situación lo obliga a realizar algún cambio de última hora.

"Tengo un porcentaje alto en cuanto a la lista, no es algo definitivo, tengo que seguir evaluando por los imponderables que se pudieran presentar, esperemos que no. Es un grupo bastante sólido el que tenemos, pero eso no impide que tengamos que seguir observando", remarcó Gareca en conferencia de prensa.

Sobre el triunfo ante el conjunto de los 'Vikingos', el 'Flaco' reconoció que el equipo se acomodó en el segundo tiempo y que el triunfo servirá para sacar valiosas conclusiones.

"La lectura del partido fue muy difícil, con una característica de selección distinta, aguerrida, de mucha fricción, que tiene algo muy establecido y concreto. El equipo se fue acomodando, corregimos algunas cosas y se terminó ganando un partido que sirve para seguir sacando conclusiones", agregó.

Mira las declaraciones de Gareca

#RicardoGareca: "Nos viene muy bien jugar esta clase de partidos contra selecciones mundialistas. Este partido sirve para analizar e ir sacando conclusiones"

Movistar Play pic.twitter.com/EfbUuGPEYE — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) 28 de marzo de 2018

