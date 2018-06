​Renato Tapia y su mensaje tras la derrota de la selección peruana ante Francia [FOTO]

El futbolista peruano Renato Tapia se ha pronunciado a través de las redes sociales tras la derrota de Perú ante la escuadra francesa.

Recordemos que Renato Tapia no fue parte del once titular debido al fuerte golpe que sufrió en el encuentro de Perú vs. Dinamarca.

Y tras la derrota de la selección peruana con Francia, Renato Tapia envió un emotivo mensaje a través de Instagram: "Este amor no es para cobardes. Me siento feliz de pertenecer a este grupo, a esta familia. Nos quedamos fuera, sí, pero este no es el final, es el comienzo de algo maravilloso. No hay tiempo para lamentos ni para mirar atrás".

Renato Tapia continúa el mensaje así: "Se vienen muchos retos más en nuestras vidas que sé que saldremos victoriosos. Gracias a todos los peruanos que estuvieron tanto aquí, como en Saransk #ArribaPerú".