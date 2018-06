Real Madrid cerca de fichar al brasileño Alisson pero Roma lo desmiente

El presidente de la Roma, James Pallotta, salió al frente para negar alguna negociación entre Real Madrid y su portero Alisson Becker, guardavalla brasileño que se encuentra concentrado con la canarinha para su debut en el Mundial Rusia 2018. Mandamás de la 'loba' dijo que hasta el momento, ningún jugador a salido del plantel italiano ya sea por venta, préstamo o rescisión.

¿Se va o no?

'Ningún jugador ha salido del plantel, he leído con mucha diversión que habría concedido algunas declaraciones sobre el tema del mercado. Estaba bromeando con un grupo de chicos y contesté de forma sarcástica siguiendo los rumores que están de moda en los periódicos. No hay nada serio en lo que estaba diciendo mientras comía una pizza. Era solo humor americano que algunos no entienden', aseguró sobre la supuesta venta de Alisson Becker al Real Madrid.

La reacción de Pallotta se dio después de que algunos medios deportivos europeos difundieran en las últimas horas unas presuntas declaraciones del presidente del Roma en las que confirmaba el fichaje de Alisson Becker con el Real Madrid por las siguientes 6 temporadas e incluso se hablaba de 75 millones de euros como valor de negociación.