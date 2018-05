Raúl Ruidíaz sobre Paolo Guerrero: "No me imagino el mundial sin él"

Como un hincha más de la selección peruana, Raúl Ruidíaz aguarda con gran optimismo el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre el caso de Paolo Guerrero, el cual podría permitirle jugar sin problemas el Mundial de Rusia 2018. Al respecto, el delantero del Monarcas Morelia afirmó que no se ha imaginado disputar la justa mundialista sin el atacante del Flamengo.

"Estamos pensando positivo con el tema de Paolo, sé que las cosas van a salir a favor de él y eso es lo que todo el Perú quiere. ¿Quién será el '9' si él no va al Mundial? Todos andan pensando en lo que es más la selección, hasta el defensa puede jugar de delantero. Pero, por ahora, no nos adelantamos en lo que puede pasar. Creo en la palabra de Paolo, todo va a salir bien. No pienso en un Mundial sin él", dijo Ruidíaz a Fútbol Como Cancha de RPP.

Sobre su situación en México

El menudo delantero también explicó sobre los últimos rumores de su futuro y aseguró que los últimos encuentro con su club los jugó "con mucha intensidad".

"No diría que es difícil jugar los últimos partidos. Cada vez que uno juega un cotejo se intenta entregar al máximo, más allá de tener un Mundial cerca. Todos los encuentros los he jugado con mucha intensidad. Por otro lado, tengo contrato con Monarcas hasta 2020 y ahora estoy 100% enfocado en lo que es selección. Si mañana sale algo, bienvenido sea. El Mundial no lo veo como una vitrina, sino como algo para dejar bien en alto el nombre del Perú", sentenció.

