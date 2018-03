Ramón Quiroga demanda a Velásquez por acusarlo de 'venderse' en Argentina 1978

Las declaraciones de José Velásquez hace unas semanas, donde acusó a Ramón Quiroga, Juan José Muñante y otros jugadores de la selección peruana que integraron el plantel en la Copa del Mundo de Argentina 1978 de 'venderse' para el decisivo partido ante la selección argentina en el cual perdieron 6-0, ya tiene sus primeras consecuencias, a pesar que Velásquez pidió perdón por lo que dijo.



Mientras tanto José Velásquez tendrá que demostrar ante el juez que Quiroga se vendió porque la demanda ya entró al poder judicial. A ver si aprenden a medir sus expresiones y no caer en irresponsables ligerezas. pic.twitter.com/OMKvX8n3QD — EDDIE FLEISCHMAN (@E_FLEISCHMAN) 21 de marzo de 2018

Ramón Quiroga demando a José Velásquez y el documento ya está en el Poder Judicial. Este fue mostrado por el periodista Eddie Fleischmann en su cuenta de Twitter. Muñante había advertido que iba a demandar al ex futbolista, pero el primero que lo hizo es el ex arquero.

" Ese negro está loco, está chiflado. No le voy a dar más vida", fue lo primero que dijo Ramón Quiroga luego de ser consultado sobre el tema. A raíz de las declaraciones del José Velásquez, en ese momento el ahora panelista de 'Al Ángulo' en Movistar Deportes invitó a que se revisarán cómo fueron los goles del cuadro albicelste. "Para hacertela corta. Analiza los goles de Argentina. Soy una persona mayor, tengo nietos, tengo hijos acá y para escuchar a ese negro, no pues. No le quiero dar vida".

