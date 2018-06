¡Se quitan la presión!: en Colombia aseguran no ser favoritos del grupo H

Quizá para muchos, la Selección de Colombia es favorita indiscutible para quedarse con el grupo H en Rusia 2018. Los cafeteros enfrentarán a Polonia, Senegal y Japón, en el preludio de lo que puede ser un gran torneo para el equipo de Pékerman.

La Selección de Colombia enfrenta a Japón en su debut y esto fue lo que dijo Abel Aguilar, defensor colombiano que descartó ser los favoritos del grupo.

"El favoritismo, antes de empezar, no existe. Sabemos que tenemos un gran grupo. No solo por eso se gana. Es un grupo parejo. La intención es empezar con pie derecho. No hay que dejarse llevar por el ambiente y por la gente", declaró el cafetero.