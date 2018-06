La queja de Robert Lewandowski tras la eliminación de Polonia: "Estuve solo"

Hasta lo que va del Mundial Rusia 2018, Polonia y en particular su delantero Robert Lewandowski son las grandes decepciones de la competencia. Se esperaba mucho del atacante que no se cansó de batir las vallas contrarias en la Bundesliga. Sin embargo, no cubrió las expectativas.

El ariete del Bayern Múnich lamentó que no haya estado a al altura de las circunstancias, a la vez que ensayó una explicación sobre lo sucedido.

"Muchas cosas no fueron como debían ser durante este Mundial ... Estuve solo, peleamos, luché, hice todo lo que pude, pero luchar no es suficiente para ganar los partidos de la Copa del Mundo. También debes tener calidad y tuvimos muy poco de eso", señaló a un medio polaco.

Con mucha impotencia, además de franqueza, Robert Lewandowski aceptó que a su equipo le faltó algo más para trascender en Rusia 2018.

"Tal vez esto es todo lo que podemos hacer. Seamos francos, no es como si perdiésemos por poco. Así que luchamos, intentamos hacer nuestro mejor esfuerzo, pero hubo momentos en los que no pudimos hacer nada más", dijo muy apenado.