Presidente de la Federación Española y su mensaje tras salida de Lopetegui

Julen Lopetegui, entrenador de la selección de España fue despedido y muchos consideran esta decisión como el más grande escándalo de su historia a puertas de Rusia 2018.

Tras este sucedo, el presidente de la federación de España (RFEF), Luis Rubiales se mostró agradecido por el trabajo de Lopetegui con la 'Roja' pero también reconoció que no fue la forma adecuada de abandonar la selección.

"Agradecemos a Julen todo lo que ha hecho porque es uno de los grandes responsables de que estemos en Rusia, pero nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional. Tiene que haber un mensaje claro para todos los miembros de la federación pues hay unas formas de actuar que se deben cumplir", confesó Rubiales en la sala de prensa del estadio Krasnodar.

También, recalcó que se vio impuesto a tomar una decisión rápida pues no estaban enterados de su fichaje al Real Madrid. "Es un día muy complicado, esto nos obliga a tomar una decisión. Aún así, no me siento traicionado. Siempre he dicho que el mejor para llevar la selección es Lopetegui, su trabajo ha sido impecable pero las formas también son importantes", finalizó.

Cabe mencionar que la selección española ya tiene quien los dirija en el Mundial, Fernando Hierro es el nuevo técnico de la 'Furia'. España integra el grupo B y debutará el viernes 15 de junio a la 1:00 pm (hora peruana) en el estadio Fisht ante Portugal.