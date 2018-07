Presidenta de Croacia celebra con euforia triunfo de su selección en Rusia 2018 (VIDEO)

Todos los croatas sin excepción celebraron la victoria de la selección nacional 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del mundial Rusia 2018.

La presidenta de la República, Kolinda Grabar-Kitarovic, dejó de lado los sofisticados trajes y se vistió de color rojo para alentar al cuadro de Croacia. De ese manera, causó gran alegría de los presentes, pues tuvieron oportunidad de observarla como una ciudadana más.

"Como una hincha más"

Ella se mostró en todo momento como un hincha desde la tribuna, debido a que cantó, saltó y alzó los brazos en señal de triunfo cuando se anotaban los goles. En ningún momento, la mandataria se sintió avergonzada por exteriorizar su entusiasmo.

"En primer lugar me gusta estar aquí como una hincha más. Porque cuando animo al equipo me gusta hacerlo de una manera que a veces puede ser un poco inapropiada en la zona vip. Pero esta noche me han permitido llevar los colores nacionales. La FIFA y los anfitriones me lo permitieron. Esto me hace feliz", señaló la presidenta según el portal de 'Infobae'.

AFP