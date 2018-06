Poulsen mejor jugador del partido en derrota de la selección peruana

Se comió el medio sector con dinámica y además fue el encargado de anotar el único gol en la victoria de Dinamarca sobre la selección peruana, por la primera fecha del Mundial Rusia 2018. Esto le valió a Yussuf Poulsen ser elegido el mejor jugador del partido por la FIFA.

Mediocampista fue elegido el mejor jugador del partido entre Dinamarca y la selección peruana, que terminó con la victoria del conjunto europeo gracias a un gol suyo. Yussuf Poulsen -actualmente en el RB Leipzig de Alemania- marcó el único gol del choque tras aprovechar un pase de su compañero Christian Eriksen, cuando la defensa blanquirroja se encontraba mal parada.

'He sido un poco el diablo y el ángel. He tenido esa sensación. Cuando señaló penalti el VAR me sentí mal. Menos mal que lo falló. Después, sin embargo, todo cambió, sobre todo con el gol que supuso el triunfo. Perú es un gran equipo. No sé qué pasó al principio. Acusamos que casi ninguno había jugado un Mundial antes y la presión. Pero después mejoramos y conseguimos la victoria', comentó un Yussuf Poulsen que se vio sorprendido en los primero minutos del partido.

Foto: AFP