Paul Pogba califica a Griezmann como el nuevo Zidane

Le revienta cohetes y lo considera vital para el rendimiento futbolístico de la Selección gala. Paul Pogba afirmó que Antoine Griezmann "está en camino de convertirse en una leyenda" para la afición 'bleu'. En rueda de prensa, el centrocampista comparó su trayectoria con la de Zinedine Zidane, al que consideró "leyenda e icono del fútbol".

"Griezmann está en el camino de conseguirlo también. Es una persona muy querida en Francia y sobre el terreno de juego demuestra que es un grande. Deseo de todo corazón que marque un gol en la final del domingo", comentó el centrocampista del Manchester United.

Con algún tanto del colchonero o sin él, Paul Pogba espera "no perder" el envite por el título mundialista ante la escuadra de Croacia. "Las vacaciones después de la final de la Eurocopa de 2016 todavía las tengo presentes. Sé el sabor de la derrota y es realmente malo. Queremos terminar este campeonato bien", manifestó.Pese a que todos en el vestuario francés comparten ese anhelo, Paul Pogba afirmó que no piensan en si por el entorno son considerados o no los favoritos para el definitivo duelo en el estadio moscovita de Luzhniki. "Tampoco sé si Croacia tiene una desventaja (por haber jugado tres prórrogas en sus tres últimos encuentros y por tener un día menos de descanso), pero jugarán con decisión. Ante Inglaterra nunca se rindieron", recordó.

Preguntado por la posibilidad de que el bando ajedrezado afronte la final como una "revancha", por la semifinal perdida en el Mundial de 1998 -que Francia ganó como anfitriona hace justo 20 años, Paul Pogba contestó que "como no tienen una estrella querrán una. Pero yo también. Yo tampoco tengo una estrella e iré a buscarla. Somos dos equipos y hay una sola copa", expuso.Para la persecución de ese objetivo, el centrocampista galo confesó que tendrán presente el modo en que afrontaron la final de la Eurocopa de 2016, disputada en Francia. "Pensamos que ya estaba hecho, pensamos que habíamos ganado el trofeo al vencer a Alemania en semifinales. Esta vez no queremos cometer ese error. Abordaremos el juego de manera diferente", indicó.