El plan de Ruggeri para que Gareca sea el técnico de Argentina

Ricardo Gareca, por estas horas y como él mismo afirmó es un técnico libre. Su paso por la selección peruana en los últimos cuatro años hacen que las miradas recaigan sobre él para emprender nuevos retos y uno de ellos sería, nada menos que su querida selección argentina.

Luego de la mala campaña de Jorge Sampaoli en Rusia 2018, medios argentinos aseguran que el 'Hombrecito' no continuaría en la albiceleste y su reemplazo apunta al 'Tigre'. Ante ello, el exseleccionado argentino y amigo personal de Gareca, Óscar Ruggeri a modo de broma explicó lo que haría para convencer al 'Flaco' de que sea el nuevo técnico del cuadro argentino, en el caso la AFA le haga una oferta.

"Si el 'Cholo' no va, si Gallardo no va. (A Gareca) Lo llevo, lo secuestro de la casa y lo dejo en Ezeiza, me quedo en la puerta y no lo dejo salir y me quedo como el custodia para que no salga", aseguró Ruggeri en el programa '90 Minutos' de Fox Sports.

Otros candidatos para suceder a Sampaoli en el banquillo argentino serían Mauricio Pochettino, Pep Guardiola y los antes mencionados Diego Simeone y Marcelo Gallardo.

#FOXenRusia | Este es el plan de Ruggeri para lograr que Gareca dirija a #ARG si es que llega la oferta de la AFA para el Tigre. https://t.co/bJIeNxxGzV — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 3 de julio de 2018

