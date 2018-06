¿Se pierde el Mundial? Pekerman afirmó que "está muy preocupado por James"

James Rodríguez solo pudo disputar 30 minutos del partido clave ante Senegal, donde la selección de Colombia se jugaba la clasificación. Una lesión lo dejó fuera del encuentro por la fecha final de la fase de grupos de Rusia 2018 y al respecto mencionó que se encuentra bastante preocupado por su situación.

"Lo que puedo decir es que estoy muy preocupado. Es muy duro para el equipo esta situación. No quise entrar en los comentarios deliberadamente. En todos los partidos sentimos una situación crítica. No es una situación cómoda. Él entrenó normalmente hasta el día de ayer (miércoles), se quedó rematando al final penales y tiros libres", dijo José Pekerman sobre James Rodríguez.

"Estaba en todas las condiciones y en el último no hubo ningún indicio y después de ahí no lo sé. Al momento no tengo la confirmación de la lesión. Hay que esperar. Esperamos que sean buenas noticias, luego de la revisión, de saber bien lo que pasó", finalizó el técnico de la selección de Colombia sobre James Rodríguez.

Falta que se conozcan los resultados de James Rodríguez y saber si podrá jugar o no el partido por los octavos de final.

