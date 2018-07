Pickford reveló secreto para atajar penales a Colombia en Rusia 2018

Uno de los grandes responsables de que la selección de Colombia quede eliminado de Rusia 2018, es sin dudas el portero de Inglaterra Jordan Pickford, quien hace poco confesó el secreto para poder atajar penales, como lo hizo en los octavos de final ante el elenco de Pekerman.

Según medios ingleses, el golero inglés recibió la ayuda de su entrenador para adivinar el lanzamiento de sus rivales. El secreto habría radicado en una botella con agua, la cual contenía las indicaciones de los lugares favoritos donde notmalmente apuntaban los jugadores cafetaleros.

"Hice muchas investigaciones sobre ellos para empezar. Falcao es el único que no siguió su camino. No me importa si no soy el mejor portero, pero tengo el poder y la agilidad para ayudar a cumplir con el objetivo. Y yo soy muy bueno en eso", aseguró a ITV.

