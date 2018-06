Phillip Butters culpa a Gareca de que Farfán no haya brillado en el Mundial

En estos días en que hay una especie de cruzada a favor de que Ricardo Gareca continúe bajo el mando de la selección peruana, el periodista Phillip Butters tuvo ácidas críticas hacia el entrenador argentino luego de la temprana eliminación en Rusia 2018.

Antes de 'lanzar sus dardos', el popular 'Sabelón' reconoció uno de los principales méritos del 'Tigre': darle una identidad a la 'bicolor'. "Perú encontró una manera de jugar desde que Gareca cambió hace año y medio. Para mí ese es su mejor mérito", dijo Butters en su programa de Radio Exitosa.

No obstante, uno de los aspectos que Phillip Butters critica a Ricardo Gareca es que no haya hecho jugar desde el inicio del Mundial a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, y dio la contra a quienes aseguran que la 'bicolor' cumplió un destacable papel en Rusia 2018.

"No hemos hecho ni un papelón, pero no nos ha ido bien en el Mundial. Una de las cosas que yo creo es que Farfán y Guerrero debieron jugar juntos, pues son lo mejor que tenemos y por kilómetros. Ellos al 60% o 70% son más que los otros. El fútbol se juega para hacer goles, no para gustar. Perú no tuvo un buen mundial, digamos las cosas claras", afirmó el comunicador.

"Ha habido responsabilidades individuales y colectivas, y en esto último le atañe a Gareca, quien nunca me ha satisfecho como un táctico, pues tiene falencias en ese aspecto. No debió cambiarles los perfiles a Carrillo y a Flores, porque ellos no son cracks. Cuando los cambias de lado le alteras el orden natural de las cosas y ese error lo comete Gareca. Farfán ha jugado un Mundial sin mayores luces porque no lo han puesto en donde tiene que servir", apuntó Phillip Butters.

Finalmente, el polémico periodista señaló que se tendría que esperar el último cotejo que jugará la selección en Rusia 2018 para decidir si se le renueva a Ricardo Gareca.

"¿Hay que renovarle a Gareca? Hay que esperar el partido contra Australia, no hay nada que experimentar, tiene que poner lo mejor que hay. Y tiene que ganarle y poner a Paolo y Jefferson desde el arranque", sentenció Butters.

