Perú vs. Escocia: Benavente vio el partido y envió este mensaje

No estar entre los jugadores que iban a disputar el Perú vs. Escocia, no fue impedimento para que Cristian Benavente apoye a la selección peruana.

El 'Chaval' a través de su cuenta de twitter envió un mensaje a todos sus compañeros en los minutos previos al choque ante el cuadro europeo.

"Vamos Perú !!! Esta noche tenemos que ganar!!!!", tuiteó el volante del Sporting Charleroi.

Vamos Perú !!!!! Esta noche tenemos que ganar!!!! — Cristian Benavente (@CBBDix) 30 de mayo de 2018

