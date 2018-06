Periodista de Fox Sports hace polémica broma sobre dopaje de Guerrero

En la edición del último viernes del programa Nunca es Tarde de Fox Sports (NETxFOx), el presentador argentino Germán Paoloski realizó un chiste poco atinado sobre el próximo equipo de Paolo Guerrero luego de disputar el Mundial de Rusia 2018, pudiendo causar cierto malestar en el atacante peruano.

"Un dato que me acabo de acordar de Paolo Guerrero. ¿Viste que está en el Flamengo ahora, no? Parece que ya tiene arreglado y se va a jugar a China, ¿dónde? en el do-ping. Es el mismo equipo donde fue el zorro", expresó el periodista con tono de broma, en alusión a uno de sus compañeros de programa.

"Que Paolo Guerrero vaya a jugar el mundial me pone muy contento, por el equipo, por el Tigre Gareca. Él ya se está entrenando en Austria con el equipo. Van todos a Rusia...¡Ah no, Chile no!", terminó de comentar Paoloski.

