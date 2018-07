Periodista de Fox Sports: "Le aconsejaron a Gareca que no renueve"

Este martes se podría saber si Ricardo Gareca continúa al mando de la selección peruana. En Argentina hay una serie de informaciones con respecto al futuro del 'Tigre' y una posible llegada al seleccionado albiceleste en reemplazo de Jorge Sampaoli.

En el programa Agenda Fox, el periodista Emiliano Pinsón señaló que desde el país de Río de la Plata le dijeron al 'Tigre' que no renueve de inmediato con la Federación Peruana de Fútbol y que alargue la negociación.

"Lo único que les puedo decir es que le aconsejaron a Ricardo Gareca, que no renueve con Perú, que pida un tiempo porque ya le dijeron para que firme la continuidad. Va a dilatar la renovación en Perú", aseguró el comunicador argentino de Fox Sports.

"Aquí se entiende que Simeone y Gallardo dirán que no es el momento, o no van a poder porque tienen contrato. La información que tengo es que al 'Tigre' le dijeron que le pida tiempo a la FPF. No sé si después será el técnico de la selección argentina", agregó.

Mira las declaraciones de Pinsón

"LE ACONSEJARON A GARECA QUE NO FIRMARA AHORA CON PERÚ, PORQUE SIMEONE Y GALLARDO LE DIRÁN QUE NO A #ARG"#FOXenRusia - La información la brindó @pinson1972. ¿Te gustaría el "Tigre" en la Selección Argentina? pic.twitter.com/HCY0SEsaQH — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 2 de julio de 2018

