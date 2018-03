Periodista colombiano: "Perú no tiene chances en Rusia 2018"

Las buenas actuaciones de la selección peruana en los últimos tiempos no son suficientes para el periodista colombiano, Samuel Vargas, quien cree que la bicolor no avanzará en Rusia 2018 y se quedará solo en fase de grupos.

El panelista del programa 'Fútbol Total' de Direc TV considera que Francia, Dinamarca y Australia llegan mejores preparados para esta justa mundialista, por lo cual las chances de la blanquirroja son mínimas.

"¿Quién es la figura de Perú? Paolo Guerrero hace 5 meses no juega. La segunda guitarra del equipo es Jefferson Farfán, ¿dónde juega Farfán? Aaron Mooy, figura del Huddersfield de la Premier League. No le venda humo a la gente de Perú, su gente son lo máximo, pero su selección no tiene chances", manifestó Vargas en el programa del día jueves.

"Francia, Dinamarca, Australia y Perú. ¿Quién tiene más experiencia en Mundiales? ¿Australia o Perú? Todos los jugadores de Australia juegan en Europa, juegan en Inglaterra. Arriba Perú, pero la jerarquía es menor que la de Australia. Australia hizo una gran Copa Confederaciones, Francia y Dinamarca son buenos equipos", agregó.

