Periodista chileno: "Perú puede sucumbir a la presión de hacer un buen Mundial"

La selección chilena no clasificó al Mundial Rusia 2018, hecho que provocó una gran desazón en el país sureño. No obstante, eso no significa que en ese país no estén 'enganchados' con la Copa del Mundo que está a punto de comenzar. Y, claro está, también estarán pendientes de lo que haga la 'bicolor' en esa justa mundialista. Rodrigo Valdebenito es uno de ellos.

Valdebenito, periodista chileno que colaborará con la revista peruana Sucesos analizando el andar de la 'blanquirroja' en el Mundial, destacó dos aspectos fundamentales que, según él, fueron claves para lograr la clasificación: el buen manejo de Ricardo Gareca y el hecho de que más futbolistas peruanos estén jugando en ligas competitivas.

Sin embargo, el comunicador mapochino nos recordó algo que por estos días en que se respira un aire triunfalista nadie lo ha mencionado: la presión nos puede jugar en contra.

"Históricamente uno de los enemigos de la selección de Perú son las propias expectativas. Cuando los equipos peruanos han tratado de cumplir con expectativas muy altas, han entrado en un estado de intranquilidad que le han impedido conseguir el objetivo", apuntó Rodrigo Valdebenito.

Y recomendó: "Quizá desde ese punto de visto lo mejor sería no tener tantas expectativas, ir tranquilo paso a paso e ir entendiendo que este no es el final del camino, es el inicio del camino del Perú del futuro".

Para el periodista chileno lo mejor que podría hacer la selección peruana es enfocarse en sus desafíos más inmediatos (los tres rivales de la fase de grupos). Luego, de clasificar a octavos de final, lo que venga ya será otra historia.

"Si la selección se intranquiliza y sucumbe a las presiones que tienen en su país de tratar de hacer un gran papel, es posible que no consiga ni lo uno ni lo otro. Tiene que ir paso a paso, cada resultado vale, y este Mundial será, de todas maneras, una gran experiencia para todos", concluyó.