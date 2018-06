Pedro García critica a Kylian Mbappé por pícaro festejo ante Perú

La derrota y eliminación de la selección peruana ante Francia por Rusia 2018, aún trae cola. En el programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes, el periodista Pedro García criticó al delantero Kylian Mbappé por su celebración tras el gol a la blanquirroja.

"A mi no me gusto esto. Mbappé hace el gol y empieza a hacer así (se cruza de brazos) de canchero. Que no me moleste. Me quedé con ello, es un chibolo tarado", remarcó el 'Internacional' en la edición de anoche del programa antes mencionado.

