Paulinho se refirió sobre su futuro en el Barcelona

Luego de la eliminación de la Selección de Brasil del mundial Rusia 2018, el mediocampista Paulinho aseguró que tiene ofertas para volver al fútbol chino, donde jugó las temporadas 2015-2017, pero no descarta seguir defendiendo los colores blaugranas del Barcelona.

"Hablaré con mi representante mañana o pasado mañana en Barcelona. Ahí hablaré sobre mi futuro", dijo en la zona mixta del estadio Kazán Arena, tras el compromiso ante Bélgica por los cuartos de final.

"No sé si me iré a China porque no he hablado con mi representante todavía. Peró sí podría quedarme en el Barcelona", añadió.

LEE, ADEMÁS: