Paolo Hurtado: "El gol a Ecuador me quedará marcado para siempre"

Paolo Hurtado es uno de los jugadores que casi tiene asegurada su presencia en Rusia 2018 porque es el suplente natural de Christian Cueva. Cada vez que se necesitó a Paolo, él respondió como antes no lo hizo. Se complementó bien con el grupo y colaboró con el segundo gol en la victoria 2-1 a Ecuador en Quito. Precisamente, 'Caballito' habló de ese tanto. "Es un gol que me queda marcado para siempre. Sobre todo por el momento que estaba viviendo".

Paolo Hurtado también recordó que debido a sus malos encuentros en sus primeras convocatorias a la selección peruana y también debido a su poca continuidad en sus equipos, se ausentó por un tiempo de los llamados de Ricardo Gareca. "En la Copa América 2016 no estuve. Me quedé un año y medio fuera de la selección. Fue duro porque todo jugador peruano quiere representar a su país. Trabajé en silencio para cuando me llegara la oportunidad hacerlo bien y lo conseguí", acotó.

Paolo Hurtado hizo un trabajo diferenciado con la selección peruana previo al Perú vs Croacia, solo por un tema de cansancio y cambio de horario, pero sin novedad de molestias musculares, tras venir del Vitoria Guimaraes de Portugal.

