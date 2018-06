Paolo Guerrero y su romántico mensaje a Thaísa Leal por el "Día de los enamorados"

Paolo Guerrero, al igual que el resto de los integrantes de la selección peruana, está mentalizado en hacer historia en Rusia 2018. Para eso, está entrenando duro y parejo para llegar en óptimas condiciones para afrontar los tres choques de la fase de grupos.

No obstante, eso no significa que en los momentos libres el 'Depredador' no se acuerde sus seres queridos, en especial de su hermosa novia Thaísa Leal, a quien este martes le envió un cariñoso saludo a través de las redes sociales. ¿Motivo? El "Día de los enamorados".

Resulta que en Brasil, a diferencia de nuestro país que se festeja el 14 de febrero, celebran esa fecha especial cada 12 de junio. Tomándose un tiempo, el delantero de la 'bicolor' le dedicó un escueto pero sentido mensaje a su amada.

"Feliz día de los enamorados, mi amor. Te amo mucho", le escribió Guerrero a la nutricionista brasileña y complementó su mensaje con un romántico emoji.

La publicación, pese a que recién lleva poco más de una hora de ser colgada, ya tiene más de 50 mil "me gusta" y ha recibido un sinfín de comentarios. Nuestro capitán está enamorado de la 'bicolor' y de Thaísa.