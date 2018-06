Paolo Guerrero: "Podemos recuperarnos contra Francia y definir ante Australia la clasificación"

Paolo Guerrero comentó sobre el desempeño del equipo tras la derrota en el partido debut de Rusia 2018. "El equipo hizo un gran partido. Hubo muchas situaciones de gol pero al final no pudimos convertir. Quedan dos partidos, el equipo tiene que levantar cabeza rápido. Podemos recuperarnos contra Francia y definir ante Australia la clasificación", expresó.

También, le brindó todo su apoyo a Christian Cueva. "Es natural fallar un penal, uno tiene que recuperarse rápido. Me acerqué a hablar con él porque es un jugador fundamental en el equipo. Tiene que recuperarse de esto y como lo dije hay que seguir para adelante y pensar en Francia que será duro", confesó.

Además, habló sobre la determinación de Ricardo Gareca al no considerarlo en el once inicial. "Siempre hay que respetar la decisión del profesor, en el momento que él me requiera voy a estar. Y como lo dije, hay que pensar en el próximo partido, sabemos que será duro pero tenemos condiciones de ganar", finalizó.