Paolo Guerrero: ¿por qué no agradeció a Flamengo tras ser habilitado?

Tras ser habilitado para jugar por la selección peruana el Mundial Rusia 2018, Paolo Guerrero publicó un mensaje donde agradeció a personas, instituciones y colegas de profesión por la ayuda que le brindaron en su lucha por lograr que le permitan estar en la cita mundialista.

No obstante, en ese escrito que colgó en sus redes sociales no se ve por ninguna parte una línea o frase dedicada a su actual club: el Flamengo. ¿Tan deteriorada está la relación entre el atacante y el club brasileño?

Eso es lo mismo que se pregunta la prensa de Brasil que maneja la información de que el desgaste de la relación entre el 'Depredador' y el Flamengo, que sigue pensando en entablarle un juicio a la FPF, no es de ahora.

Según los medios brasileños, el primer distanciamiento se dio cuando a raíz de la primera sanción que recibió Guerrero el 'Fla' decidió 'congelar' su contrato. "Se sintió expuesto y desprotegido por el club en aquel momento", asegura Globo Esporte.

Como si fuera poco, el 'Mengao' también le dio la espalda a Guerrero cuando fue sancionado por el TAS. Si bien el vicepresidente Ricardo Lomba indicó que Flamengo estaba evaluando enviar a un representante para que apoye al delantero, aquel ofrecimiento jamás se cristalizó. O sea, lo dejaron a su suerte.

Consultado sobre la omisión del Flamengo por parte de Paolo Guerrero en su discurso de agradecimiento, el presidente de ese club, Eduardo Bandeira de Mello, mencionó que no estaba al tanto de ese "olvido".

"Sinceramente no he tenido conocimiento de sus declaraciones. Pero toda la relación del jugador con el Flamengo siempre fue de una armonía muy grande y profesionalismo de ambas partes (...) No conversé directamente con él, pero él seguramente conversó con alguien del Flamengo y sabe lo que el Flamengo piensa de él", sostuvo el titular del 'Fla'.