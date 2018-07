Paolo Guerrero inició prácticas con Flamengo tras Rusia 2018

Se pone a punto. Tras su participación con la selección peruana en Rusia 2018, Paolo Guerrero se reintegró a los trabajos con su club, Flamengo, donde podrá jugar desde ya, hasta que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tome una decisión con respecto a su caso.

Paolo Guerrero realiza trabalho específico com o preparador físico Fábio Eiras #CRF pic.twitter.com/NPnWXzAL01

El delantero peruano a penas arribó a Río de Janeiro se puso a las órdenes del nuevo comando técnico del 'Mengao' y comenzó los trabajos pensando en el Brasileirao y otras competiciones del elenco 'Rojinegro'.

Recordemos que en agosto vence el contrato del 'Depredador' y precisamente en estos días, junto a su representante, verán el tema de una posible renovación con la institución carioca.

Após participar da Copa do Mundo, Guerrero retoma os trabalhos no CT. Jonas também realiza atividades no CEP #CRF pic.twitter.com/NNyHpPMfzl

— Flamengo (@Flamengo) 2 de julio de 2018