Paolo Guerrero y las emotivas palabras tras la victoria de Perú

Paolo Guerrero se despidió del Mundial Rusia 2018 con un hecho importante: el 'Depredador' marcó un gol en la victoria por 2 a 0 ante Australia. El capitán de la selección peruana declaró tras el final del duelo ante los 'Sooceroos'.

El mensaje para todos

"Es inolvidable. Lo luchamos muchismimo para legar acá. No le pudimos dar esa alegría a todo el pueblo peruano que vino hasta acá y esperaban clasificar a octavos de final. Estamos tristes, pero no nos vamos con las manos vacías que es lo más resaltante. En todos los partidos nos sacrificamos mucho y creo que todo el pueblo peruano se puede quedar tranquilo por el rendimiento del equipo", afirmó Paolo Guerrero.

No estuvo conforme con su rendimiento

Además, para el capitán de la selección peruana no fue el escenario ideal para su participación en Rusia 2018: "No creo haber cerrado bien el Mundial pero hay que sacar lo positivo de esto. Me hubiera gustado llegar bien, al 100% en mis condiciones físicas. Hay que salir adelante, este grupo es muy joven y hay que prepararnos para la Copa América que viene", finalizó Paolo Guerrero.

LEE ADEMÁS