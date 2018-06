Óscar Ruggeri reveló qué pidió a la FIFA por el caso Paolo Guerrero

El campeón del mundo con Argentina en el 86', Óscar Ruggeri se encuentra en Rusia 2018 y desde allá reveló que pidió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino para que Paolo Guerrero pueda ser habilitado antes que inicie la Copa del Mundo.

"Le dije a Infantino que era una vergüenza si es que a Paolo no lo habilitaban, me parece muy bien lo que han hecho con él. Era injusto que un jugador con su calidad no esté en esta fiesta. Me parece una decisión acertada de Infantino con el grupo que decide estas cosas", contó el popular 'Cabezón' quien actualmente es comentarista en la cadena Fox Sports.

"Gareca es un tipo muy buena gente, trabajador y que ha traído a Perú después a 36 años a vivir una Copa del Mundo. He visto muchísimos peruanos acá en Rusia, me pone feliz de la vida. Estuve hablando con Ricardo y le dije que esté tranquilo, porque recién empieza esto. Tiene un muy buen equipo, me imagino a Perú pasando de ronda", agregó.

