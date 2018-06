Óscar Ruggeri destroza a Caruso Lombardi tras tildarlo de "pelotudo"

El debate por el mal momento de la selección argentina en Rusia 2018 hace que las opiniones lleguen a niveles insospechados y así lo demuestran Óscar Ruggeri y el entrenador Ricardo Caruso Lombardi.

Fue el DT argentino quien acusó al exdefensa de la albiceleste y campeón del mundo en México 86' de querer ingresar al combinado gaucho como integrante de un nuevo comando técnico para suceder a Jorge Sampaoli.

"Los del 86' son unos pelotuditos, porque se quieren agarrar el gremio de los técnicos, de los jugadores, quieren agarrar la selección. Si Burruchaga agarraba estos partidos de la selección (ante Nigeria), su ayudante de campo iba a ser Ruggeri", manifestó Caruso en el programa 'Polémica en el Bar'.

Ruggeri arremete

El exzaguero, al ver las declaraciones de su compatriota solo aclaró que no tenía intención de dirigir a la albiceleste aunque también remarcó que buscó a Caruso, pero que este se escondió.

"No lo voy a insultar pero le voy a decir que no me interesa el gremio de jugadores, de entrenadores y tampoco me interesa ser DT de la selección argentina. Lo que ocurre es que sí le interes a él" dijo Ruggeri en un prgroama de TV Pública.

"Lo tratamos de ubicar hoy (a Caruso). Quise que la producción le mande un móvil porque me hubiera gustado mirarlo a la cara pero se escondió. Yo tendré miles de defectos pero me gusta decir las cosas en la cara, así me voy a dormir tranquilo. Mira (Caruso) que te puedo entrar por tantos lugares ah. Vamos al barro y ahí te quiero ver", concluyó.

