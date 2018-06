Oblitas sobre Gareca: "Su renovación no pasa por un tema de dinero"

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, reiteró que su prioridad es concretar la renovación de Ricardo Gareca para continuar como técnico de la selección peruana tras el participación en Rusia 2018; pero asegura que respetará el tiempo que el DT pida para tomar su decisión.

"No he pensando en otra cosa que tratar de renovar con Ricardo Gareca, no tenemos que apresurarnos. No hay premura. Quiero que esté convencido de que no estará mejor en un lugar que acá. También es importante que tenga un tiempo con su familia. Imagino que en dos semanas o un mes se resolverá todo", expresó Juan Carlos Oblitas en RPP.

No es por dinero

Juan Carlos Oblitas descartó que la renovación de Ricardo Gareca dependa del tema el económico; por el contrario, el 'Tigre' evalúa otros factores que serán determinantes para continuar en la selección peruana.

"El tema de la renovación no pasa por un tema de dinero, sino que Ricardo Gareca tiene otras prioridades y nosotros vamos a encargarnos de darle comodidad", apuntó Juan Carlos Oblitas.