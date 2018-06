​Neymar explota contra sus críticos en redes tras victoria de Brasil

No aguantó y explotó contra sus críticos en redes sociales, Neymar fue figura en la victoria 2-0 de Brasil sobre Costa Rica por el Mundial Rusia 2018. El crack terminó llorando tras el duro encuentro que le plantearon los centroamericanos durante todo el cotejo, llegando a conseguir la ventaja recién en los tiempos de descuento.

Carga con todo el peso

'No todos saben lo que pasé para llegar hasta aquí. Hablar, hasta los loros hablan, pero ¿hacer?. En mi vida las cosas nunca fueron fáciles. Y no sería ahora que la tendría fácil. El sueño continúa. Sueño no, objetivo', se desahogó Neymar tras haber sido blanco de numerosas críticas luego del empate 1-1 con Suiza en el debut de Brasil en el Mundial.

Con su anotación ante Costa Rica, Neymar igualó a Romario como el cuarto mayor goleador de la selección brasileña, con 56 goles (según las estadísticas de la FIFA). Eso sí, su marca como anotador brasileño en mundiales aún está lejos de Ronaldo (19 goles), Pelé (12), Vavá (9), Jairzinho (9), Leonidas da Silva (8), Ademir Menezes (8) y Rivaldo (8).