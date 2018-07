¿Por qué Neymar exagera tanto las faltas que recibe? Ronaldo tiene la respuesta

A Neymar los defensas rivales le pegan... y le pegan duro. A ningún jugador le gusta que un habilidoso le "pinte la cara". Por eso, si hay que "rascarlo", pues lo hacen. El problema es que, muchas veces, el brasileño exagera esas faltas y pareciera que le hubiese pasado por encima un camión. Sus dotes de actor de teatro se evidenció en Rusia 2018, por lo que fue bastante criticado.

Consultado sobre por qué su compatriota es propenso a hacer mucho aspaviento cuando recibe una infracción, Ronaldo Nazario comentó la explicación que le dio en su momento el jugador del PSG.

"Lo hablé con él hace tiempo. Hace 5 años le pregunté y me dijo que en muchas jugadas cuando recibe la patada su reacción es así para que la patada no vaya a más", apuntó en Sport TV. Y agregó: "Tiene que aprender y aumentar su control emocional durante los partidos".

Por otro lado, el 'Fenómeno' señaló que aguardaba más de Neymar en el Mundial, aunque admitió que posiblemente el tiempo que estuvo fuera de las canchas por una lesión le pudo haber pasado factura.

"Reconozco que todos esperábamos más de él. Es el principal atacante y el crack de Brasil y esperábamos más. Pero Neymar ahora comenzará el campeonato francés y esto ya es pasado", opinó el exariete de la selección brasileña.

"Jugó limitado. No hablé con él, pero se le veía limitado. No sé si por la operación en el pie u otro problema. Llegar a un Mundial después de una operación y tres meses fuera es complicado. Jugar el primer partido como si no hubiera pasado nada es difícil", aseveró.

"Él debe aprender de este Mundial. Tiene 25 o 26 años. Es joven, con talento y sobre él hay mucha responsabilidad", concluyó Ronaldo.