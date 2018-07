Los mundialistas con Perú que tienen futuro incierto tras Rusia 2018

Con la culminación de Rusia 2018, algunos jugadores de la selección peruana pensaron que podían cambiar de clubes, pero hasta el momento hay quienes incluso no tienen un futuro definido como es el caso de Paolo Guerrero, Luis Advíncula, André Carrillo y Alberto Rodríguez, por mencionar solo algunos.

Aunque parece que todo estaría encaminado para que siga su carrera en el fútbol de Arabia Saudita, Carrillo aún no tiene definido su próximo paradero. Es sabido que en Benfica no tiene cabida y en Watford no habría terminado de acoplarse al grupo. Las próximas horas serán vitales para conocer el próximo equipo de la 'Culebra'.

La situación de 'Bolt' tampoco está muy clara. Para empezar Tigres de México, dueño de su pase hasta el 2020, no lo tendría en sus planes, según lo expuesto por el propio técnico Ricardo Ferreti. Lobos BUAP, por el contrario, si quiere al elemento peruano, sin embargo, no cuenta con el suficiente poder adquisitivo para pagarle una mensualidad al lateral derecho, sobre todo después que su valor subió tras disputar Rusia 2018. Por el momento, el 'Rayo' se encuentra entrenando por su cuenta, en un centro de alto rendimiento para no llegar fuera de ritmo.

Lo de Paolo Guerrero está más ligado a un permiso que pueda recibir Flamengo de parte del Tribunal Federal Suizo, según el último comunicado emitido por la Confederación Brasileña de Fútbol. Además, el contrato del 'Depredador' termina la primera semana de agosto y no hay ninguna señal de renovación. Otros clubes de Sudamérica y México ya han mostrado interés en el goleador histórico de la bicolor, aunque hasta el momento todo se maneja bajo trascendidos.

El último de la fila, es el 'Mudo' Rodríguez. El experimentado zaguero tras disputar la Copa del Mundo, no es seguro que continúe en el Junior de Barranquilla, puesto que el club colombiano no querría contar más con él por sus constantes lesiones. Vasco Da Gama sería el siguiente destino del defensor.

LEE ADEMÁS: