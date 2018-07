Mundial Rusia 2018: Paul Pogba dedica triunfo de Francia a niños tailandeses

El volante de la Selección de Francia, Paul Pogba tuvo un gran detalle con los pequeños que quedaron atrapados en una cueva en Tailandia y que fueron rescatados luego de varios días, a quienes dedicó la victoria sobre la Selección de Bélgica en el Mundial Rusia 2018.

Ni siquiera la enorme felicidad por haber clasificado a la final del Mundial Rusia 2018, impidió que Paul Pogba, se olvide de estos niños muy especiales que lucharon por savar sus vidas y que incluso recibieron la solidaridad de la FIFA.

El futbolista francés Paul Pogba dedicó el triunfo ante la Selección de Bélgica a los 12 niños que quedaron atrapados en una cueva en Tailandia, cuando se dirigían a jugar futbol, hace unos días.

A través de sus redes sociales oficiales, Pogba colgó una foto de los pequeños, acompañada por una frase en la cual mencionaba que el triunfo era para ellos: "Esta victoria va para los héroes del día. Bien hecho, chicos, son muy fuertes", se leyó en el tweet.

Los niños fueron rescatados y estarían en la final del Mundial de Rusia 2018 como invitados especiales, pero por motivos de salud no podrán asistir.

This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy

— Paul Pogba (@paulpogba) 10 de julio de 2018