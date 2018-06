Mister Chip y su polémico mensaje sobre la selección de México

La selección de México consiguió una victoria histórica en Rusia 2018 ante la selección de Alemania. El gol de Hirving Lozano es vital para aspirar al primer puesto del Grupo F, algo que hasta hace poco era poco probable de pensar y más aún si recordamos el escándalo que invadió al 'Tri' previo al inicio del Mundial, cuando se filtró un video donde los jugadores estaban con mujeres desnudas en una piscina.

Súbanse al bus y celebren

El fútbol siempre trae muchas sorpresas y más aún cuando se trata de un Mundial. La selección de México se llevó los tres primeros puntos y Mister Chip les mandó un mensajito a todos los hinchas:

"A ti, querido amigo, que has destrozado a Juan Carlos Osorio sin motivo. A ti, hermano mexicano, que le has dicho de todo sin razón, que le has insultado, que le has vejado, que le has humillado. A ti, te digo, que eres bienvenido al club y que puedes celebrar esto también", publicó el español en su cuenta de Twitter.

El próximo partido de la selección de México en Rusia 2018 será el sábado 23 de junio a las 10:00 am (hora peruana) ante Corea del Sur, partido que, de conseguir una victoria, haría que quede con muchas chances de obtener el primer lugar del Grupo F.

