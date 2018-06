Mister Chip e Iker Casillas tuvieron fuerte discusión por Alemania

Mister Chip utilizó su cuenta de Twitter para dar su opinión sobre los equipos que más le gustaron en la fecha 1 del Mundial Rusia 2018. Sin embargo, lo que no se esperaba eran las respuestas de Iker Casillas, histórico portero que salió campeón en Sudáfrica 2010 con la selección de España, quien estuvo en desacuerdo con el estadista sobre una opinión de la selección de Alemania.

"Me han gustado mucho México y España. Y también el Cristiano Ronaldo F.C. por supuesto", publicó Mister Chip en su cuenta de Twitter, a lo que Iker Casillas respondió: "Añadiría Alemania. Creo que fue fiel a su juego y generó ocasiones. No entraron en esta ocasión", afirmó el portero.

Es a partir de allí donde inició la discusión entre ambos. Mister Chip respondió: "Ufff. A mí Alemania no me gustó nada. En el primer tiempo la pasaron por encima y en el segundo tiempo arrinconó a Mexico (normal por la desventaja), pero no pudo aplastarla porque le falta un 9 como Dios manda".

Iker Casillas contestó con un "Te aconsejo que repases el partido querido amigo... Un tío de tu nivel futbolístico no me puede dar ese argumento!!" y finalmente Mister Chip respondió: "Buenooooooooooooooooooo.... huele a guerra".

