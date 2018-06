MisterChip afirma que Alemania no pasa de cuartos en Rusia 2018

Alexis Martín-Tamayo, más conocido como 'MisterChip' se animó a dar un pronóstico que sorprendió a más de uno. Para muchos, La selección de Alemania es un fuerte candidato para llevarse la Copa del Mundo.

Sin embargo, el estadítico español escribió en su cuenta oficial de Twitter "A ver... me la voy a jugar... lo llevo pensando desde hace un par de meses y ya va siendo hora de ponerlo por aquí: Alemania no pasa de cuartos. Ya me lo recordáis en julio si no se cumple", sentenció.

Cabe recordar que los vigentes campeones del mundo perdieron ante Austria 2-1 el pasado sábado en el Wörthersee Stadion.

Además, Alexis, escribió sobre la mala racha de los Teutones "Alemania lleva 5 partidos seguidos sin ganar (0-0 Inglaterra, 2-2 Francia, 1-1 España, 0-1 Brasil y 2-1 Austria). Es su peor racha sin ganar en los últimos 30 años (también enlazó 5 partidos sin victoria entre 1987 y 1988). Ya sé que Alemania es Alemania, pero ojo... ".