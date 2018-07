Mira el espectacular recibimiento de la selección de Bélgica [VIDEO]

Luego de hacer historia en Rusia 2018, obteniendo el tercer lugar al derrotar por el tercer lugar a Inglaterra por 2-0, la selección de Bélgica regresó a su país y fue recibido a lo grande.

Desde muy tempranas horas del día, miles de hinchas belgas esperaron en la plaza central de Bruselas a sus héroes en la Copa del Mundo y así celebrar todos juntos la medalla de bronce. La locura se desató cuando los muchachos del estratega Roberto Martínez salieron al balcón del museo de Bruselas.

Los más ovacionados del cuadro 'Red Devils' fue Eden Hazar, Thibaut Courtois y el goleador del equipo Romelu Lukaku. Este hermosos momento fue también compartido en sus redes sociales por los mundialistas belgas, quienes superaron lo hecho en el mundial de México 86, donde ocuparon el cuarto lugar.

What a welcome home, I love our fans! #REDTOGETHER #fifaworldcup pic.twitter.com/NfygB1hdxE

— Eden Hazard (@hazardeden10) 15 de julio de 2018