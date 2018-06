Mexicanos piden que el VAR tenga especial cuidado con Neymar

El jugador mexicano Andrés Guardado aseguró hoy que la victoria contra Alemania en Rusia 2018 demuestra que todo es posible para su selección contra Brasil, su rival en octavos de final, y sobre su estrella, Neymar, criticó que le gusta "exagerar las faltas, tirarse muchísimo".

"Todos conocemos a Neymar, pero no me corresponde a mí, ni a nosotros, juzgarlo, sino a los árbitros y a la FIFA, que ahora con lo del VAR tienen que ver su estilo de juego y saberlo manejar. Sabemos que le gusta exagerar las faltas, tirarse muchísimo, pero es su estilo de juego y quien le tiene que poner un alto es el árbitro, no nosotros", aseguró el mediocampista del Betis en rueda de prensa.

Guardado señaló que aunque México no ha ganado nunca a Brasil en un Mundial, "las estadísticas no juegan", como demuestra la victoria frente a Alemania, la primera contra esa selección.

