Messi abandonó a Argentina: 'Pulga' renunció a ver el final ante España

No podía jugar, pero ello no fue impedimento para poder estar en el estadio y ver el juego. Lastimosamente, lo que visualizó Lionel Messi, fue de terror. Una goleada de España, que el crack del Barcelona no soportó y que lo llevó a realizar un gesto, que muchos han criticado.

La 'Pulga' tras el sexto gol del cuadro español, no tuvo más remedio que levantarse de su asiento y abandonar el palco, donde estuvo viendo el encuentro por más de 70 minutos.

