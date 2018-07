¿Mbappé se marcha al Real Madrid? El francés ya decidió su futuro

A sus cortos 19 años, Kylian Mbappé ya tiene en su palmarés más de un título en los clubes donde ha militado (Mónaco y PSG), un campeonato mundial con la selección francesa y una distinción como "mejor jugador joven" de Rusia 2018. Por eso, más de un equipo está interesado en contar con los servicios del que es llamado a ser el próximo mejor futbolista del mundo.

El club del que se más ha hablado que desea fichar al joven atacante francés es el Real Madrid. No obstante, luego de que la Selección de Francia obtuviera el título de la Copa del Mundo Rusia 2018, Kylian Mbappé aseguró que seguirá vistiendo los colores del cuadro parisino. "Me quedo al cien por ciento en el PSG", dijo en la zona mixta del estadio Luzhniki.

"Yo sigo mi camino, estoy al principio de mi carrera. He jugado como siempre. Marcar en una final es siempre particular. He trabajado mucho para llegar a momentos como éste, pero no es el final, hay que seguir. Tengo la ambición de ir más lejos", agregó Mbappé.

Fotos: EFE