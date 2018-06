Mascherano y Biglia anuncian su retiro de la Selección Argentina

Punto final. Javier Mascherano y Lucas Biglia decidieron renunciar a la Selección Argentina, luego de que esta quedará eliminada de los octavos de final del Mundial Rusia 2018 a manos de Francia. La derrota por 4-3 hizo que estos jugadores, considerados históricos en la albiceleste, tomarán la determinación de decir adiós y dejar que las próximas generaciones tomen el mando.

El primero en comunicar su decisión fue Javier Mascherano apenas finalizado el encuentro. "Se terminó. Se terminó esta historia. A partir de ahora, seré un hincha más de la Selección de Argentina. Ojalá que estos chicos puedan lograr algo en el futuro", confesó el 'Jefecito' entre lágrimas, por la eliminación de su selección ante un conjunto francés que se mostró superior.

Javier Mascherano aseguró que se va conforme por lo ofrecido durante Rusia 2018. "En el fútbol muchas veces no suceden las cosas que uno desea. Es un juego. Lo importante es no tener que reprocharse nada. Creo que en el caso del equipo y en lo personal, hemos dado todo lo que teníamos. Nos encontramos ante un gran rival. No hay mucho más que decir. El partido estuvo ahí, lo tuvimos. Se nos escapó. Lo volvimos a tener pero buen", aseguró el volante.

Javier Mascherano consiguió con la Selección Argentina dos títulos en los Juegos Olímpicos (2004 y 2008), disputó otras cinco finales con la camiseta albiceleste entre las cuatro de Copa América (2004, 2007, 2015 y 2016) y la del Mundial de Brasil en 2014.

Minutos después que Mascherano comunicará su decisión,Lucas Biglia hizo lo mismo generando la sorpresa de los hinchas argentinos. "Nos vamos con mucha tristeza, no es la manera que queríamos, es así el fútbol, para muchos es el final. A muchos nos toca dar un paso al costado, ser sinceros con uno mismo, hasta el día de hoy dimos todo tanto afuera como adentro, ahora viene otra generación", indicó el mediocampista, quien se atrevió a realizar un análisis del encuentro.

"Hoy se vio lo mejor de la Selección Argentina. Hasta el 2-1, más allá de las complicaciones de ellos con la velocidad, me pareció que hicimos un grandísimo partido. Me pareció ver una Argentina superior. Llegó el 2-2 y, a partir del 3-2, fue mucha garra y corazón", indicó.

LEE ADEMÁS: Así informaron los medios extranjeros sobre la eliminación de Argentina. https://t.co/pNfTHT9au5 pic.twitter.com/0Fs6MzNT9r