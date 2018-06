Martín Liberman: "Elogiar a Cristiano Ronaldo no es ser anti-Messi"

El polémico periodista argentino, Martín Liberman, quien había criticado el mal accionar de la selección de Argentina en el Mundial, destacó el triunfo conseguido por la albiceleste ante Nigeria. En su intervención, dejó en claro que no le desea el mal a Lionel Messi porque tiene preferencias por Cristiano Ronaldo.

"Elogiar a Cristiano Ronaldo en Argentina es ser un 'anti-Lionel Messi', así no hayas pronunciado su nombre. Decir que Cristiano Ronaldo es un gran futbolista, no tiene nada que ver con no apoyar a tu selección. Yo siempre quiero que Messi juegue bien", manifestó.

La selección de Argentina enfrentará a Francia en los octavos de final. Por un tema de resultados y juego, el favorito para pasar de fase son los galos. En el historial de encuentros en los mundiales entre ambos elencos, los sudamericanos suman ganaron en los dos encuentros que disputaron.

