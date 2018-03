Mario Alberto Kempes: "Sin Messi, Argentina es un desastre"

Mario Alberto Kempes, excampeón del mundo en 1978, pegó duro a la selección argentina tras la goleada 6-1 que le propinó la selección española en Madrid, en amistoso previo al Mundial Rusia 2018.

Defendió al ausente Lionel Messi pero asegura que solo con él, no les alcanzará para levantar el título.

"El primer tiempo de Argentina me entusiasmó. No jugó mal. Ahora, el segundo tiempo, fue catastrófico, eran 11 amigos que se juntaron a jugar al fútbol y no se conocían nada.No tengo idea a lo que jugó Jorge Sampaoli ni que les dijo a los jugadores. En el primer tiempo pareció un equipo armado, pero después fue catastrófico. Un desastre", disparó Mario Alberto Kempes en Radio Rivadavia.

"No se puede ser alma, corazón y vida. Tenés que parar la pelota y tenerla aunque no avances. Si a Higuaín la chance que tuvo hoy se le presentara en la Juventus, de 50 veces la hace 51. No sé lo que le pasa en Argentina. Esta es una de las mejores camadas de jugadores que han salido del fútbol argentino, pero no me entra en la cabeza que ningún DT haya podido formar un equipo con ellos. Vos poder jugar en los mejores equipos del mundo y tener mucha guita, pero defender la camiseta argentina es otra cosa", añadió.

Luego Mario Alberto Kempes fue contundente en la reflexión sobre la dependencia de la selección argentina por Lionel Messi, quien no jugó ante España. "Messi sin ganar un Mundial es mucho más que otros que lo han ganado. Messi puede revolucionar al equipo con su presencia, pero él no puede jugar de arquero, defensor, volante, asistir y meter goles. Hay un solo Messi y el fútbol se juega con 11 jugadores. Jugando como hoy, no podes hacer un buen Mundial", acotó.

"Hay que ordenar el mediocampo. Mascherano y Biglia son dos buenos defensores del mediocampo. A algunos jugadores que son titulares, hay que darles un toque para que no se duerman. Esta Selección necesita sangre nueva. Este mundial es el último para varios de estos muchachos y necesitamos jugadores para el recambio. Icardi es un jugador que sirve y no sé por qué Sampaoli lo borró. Con Uruguay no jugó mal, dentro de todo. En el primer tiempo me gustó mucho Meza y también los laterales. A los chicos que quieren jugar el Mundial y entran con el partido 5-1, de qué les sirve estar cuando el desastre ya estaba garantizado", concluyó.