Mario Alberto Kempes pide que no llamen a Messi a Argentina

Mario Alberto Kempes, ex campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de 1978, pidió que tras el fracaso en el Mundial Rusia 2018, Lionel Messi no sea llamado otra vez y que armen un equipo con los jugadores locales.

"No fue uno de los mejores mundiales, tampoco Messi ha tenido mucha suerte, pero creo que de cualquier manera a Messi, para mí, habríia que dejarlo descansar, buscar llamar a la selección a aquellos chicos, principalmente los que están en Argentina, empezar a trabajar con los chicos que están en Argentina y después, si es necesario, si es necesario y tiene ganas se lo incluye. Pero yo creo que deberían darle un añito, dos añitos de descanso de la selección porque esta visto que no puede, no puede, no puede con la selección", criticó duramente en diálogo con TyC Sports.

Mario Alberto Kempes aseguró que el ciclo está terminado y pidió “hacer borrón y cuenta nueva. Diez años con esta misma camada de jugadores y no se consiguió nada. Ya está, se terminó un ciclo. Hay que empezar a buscar otros jugadores“.

El campeón del mundo con la Selección Argenitna y goleador del Mundial 1978 dijo que el problema futbolístico del equipo es porque se depende mucho de Messi. “Argentina es messimaníaca. Él el alma del equipo y si no funciona no hay nadie que tenga la capacidad de ponerse el equipo al hombro. A los jugadores de la Selección les faltan personalidad y coraje”.

Por último, Kempes dijo que fue “una falta de respeto”lo que hicieron los jugadores con Sampaoli y contó cómo cree que será recordada esta camada de jugadores: “Van a quedar como unos grandes jugadores que en cada equipo donde han estado han triunfado y en la Selección no han podido hacer nada. Esta fue la mejor Selección que tuvo Argentina en todas las épocas, pero que nunca ha habido un equipo”.