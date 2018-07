Maradona: "Volvería a dirigir a Argentina gratuitamente"

Diego Maradona fue muy crítico con la participación de la selección argentina en Rusia 2018 y se postuló como candidato para dirigir a la albiceleste de forma gratuita.

"Ojalá Dios me diera la fuerza como para volver a la cancha, los años y la vida pasan para todo el mundo. A mí me agarra a los 57 años viendo a mi selección, que es vapuleada por un equipo que no creo que sea uno de los mejores del campeonato. Me pone muy mal todo lo que construimos con mucho esfuerzo y destruimos con mucha facilidad. Yo volvería a dirigir a la selección argentina gratuitamente, no pediría nada a cambio", dijo Diego Maradona en Telesur.

Sobre Neymar

Diego Maradona habló sobre Neymar y sus simulaciones en el campo de juego cuando recibe faltas.

"A Neymar habrá que decirle 'o nos haces llorar o reír' porque, cuando lo pisó el mexicano, era para llorar. Pero al verlo correr es para reírse. ¿Cómo es esa historia? O es amonestación para el mexicano o para Neymar por simulación. Creo que hay que empezar a hilar fino porque las amarillas están empezando a contar mucho", aseguró.